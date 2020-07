Ersatztermin: Helene Fischer kündigt ihr Corona-Comeback an

Schlager-Star Helene Fischer (35) versetzt ihre Fans mit einer großen Konzert-Ankündigung in Ekstase.

Die 35-Jährige kann man bald endlich wieder live erleben. Das Konzert in Gastein, das aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde, wird bald nachgeholt.

Die ursprünglich für den 04. April 2020 geplante Show in Bad Hofgastein findet jetzt am 26. März 2021 statt. Das gab der Veranstalter des dortigen "Sound & Snow"-Festivals via Facebook bekannt. Alle bereits gekauften Tickets sollen ihre Gültigkeit behalten. Die restlichen Konzertkarten werden bereits zum Verkauf angeboten und sind auf oeticket.com oder eventim.de verfügar.