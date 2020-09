Ersatzgeschwächt gegen den Tabellenzweiten

Nach der schlussendlich doch deutlichen Niederlage trifft der KFZ Hagspiel FC Hittisau bereits am Mittwoch, dem 9. September 2020 um 19.00 Uhr zuhause auf dem SK Meiningen.

Die Gäste präsentieren sich in der laufenden Saison sehr stark und liegen aktuell auf dem 2. Tabellenplatz. Für unser Team also, auch auf Grund der prekären Verletztenliste, eine sehr schwierige Aufgabe. Wir hoffen, dass zahlreiche heimische Fans uns in dieser Partie unterstützen werden.



Bereits am Dienstag, dem 8. September 2020 um 19.00 Uhr trifft unsere 1b-Mannschaft auf die Spg. Egg/Andelsbuch 1b. Auch die Rehm-Elf braucht dringend Punkte und würde sich über viele Zuschauer freuen.