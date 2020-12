"Ersatz" für Elvis Alibabic kommt von Hohenems

Dritter Neuzugang für Eliteligaklub FC Lauterac ist ein richtiger Knipser

Nach Aleksej Martinovic (Bregenz) und Bojan Avramovic (vereinslos) hat der Tabellenzweite in der VN.at Eliteliga Vorarlberg, Intemann FC Lauterach den dritten Neuzugang unter Dach und Fach. Der „Ersatz“ für den scheidenden Goalgetter Elvis Alibabic (geht nach Rotenberg) hat die Elf um Trainer Ingo Hagspiel nun gefunden. Von Eliteliga-Spitzenreiter VfB Hohenems kommt Torjäger Abdül Kerim Kalkan (23) zur Hofsteig-Truppe. Der 23-jährige Deutsch-Türke hat nach überstandenem Kreuzbandriss in dieser Saison in Hohenems nur als „Jolly-Joker“ und vierter Stürmer geglänzt. Denn Jan Stefanon, Maurice Wunderli und Dominik Fessler waren bei den Emsern im Angriff fix gesetzt. Doch Abdül Kerim Kalkan hat große Qualität. Für Hohenems hat er in den letzten beiden Saisonen 19 Treffer geschossen und nach seiner sechsmonatigen Verletzungspause ist Kalkan wieder ein richtiger „Knipser“.