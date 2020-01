Eröffnungsplädoyers im Weinstein-Prozess

Im Prozess gegen den früheren Hollywood-Mogul Harvey Weinstein wegen mutmaßlicher Sexualverbrechen beginnen am Mittwoch (9.30 Uhr Ortszeit; 15.30 Uhr MEZ) die Eröffnungsplädoyers. Damit bekommen Anklage und Verteidigung die Gelegenheit, ihre Argumente vorzutragen. Dem 67-Jährigen wird in dem Verfahren vorgeworfen, eine Frau vergewaltigt und einer anderen Frau Oralsex aufgezwungen zu haben.

Weinstein weist die Vorwürfe zurück und spricht von einvernehmlichen sexuellen Handlungen. Der Prozess hatte am 6. Jänner begonnen. In den folgenden zwei Wochen wurden die zwölf Geschworenen ausgewählt. Der Prozess soll bis Anfang März gehen. Insgesamt werfen mehr als 80 Frauen, darunter eine Reihe bekannter Schauspielerinnen, Weinstein sexuelles Fehlverhalten vor. Das Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den mächtigen Filmproduzenten trat die #MeToo-Bewegung gegen sexuelle Übergriffe und Gewalt an Frauen los.