Ernten und Helfen

Gesucht wird der größte, der schwerste und der schönste Kürbis!!

Die engagierten Jugendlichen von der Landjugend Leiblachtal starten mit einer besonderen und sozialen Aktion in den Frühling. Am kommenden Sonntag, den 20.03.2021 können alle Interessierten von 10.00 – 12.00 Uhr um 10.- Euro beim GMZ Möggers, beim Mehrzweckgebäude Eichenberg, beim Hokus Hohenweiler, beim Kirchplatz in Hörbranz und beim Pfarrheim in Lochau Samensäckchen für Kürbisse erwerben. Dabei handelt es sich um Biosaatgut für essbare Kürbisse. Diese werden eingepflanzt und im Herbst können die Kürbisse geerntet, zum Wettbewerb gebracht und danach selbst verarbeitet werden. Die genießbaren Kürbisse sind auch in der Küche verwendbar. Der Verkaufserlös wird einer Familie in Not gespendet. Natürlich können auch mehrere Samensäckchen gekauft werden um die Aktion zu unterstützen!!