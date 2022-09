Erntedankmarkt bei jedem Wetter

Dreiklang-Erntedankmarkt in Dünserberg am Sonntag, 2. Oktober bei jeder Witterung

DÜNSERBERG Nasses Herbstwetter hält den Erntedankmarkt nicht auf: Am Sonntag, den 2. Oktober von 10 bis 17 Uhr findet der traditionelle Dreiklang-Erntedankmarkt in Dünserberg statt. Bestens geschützt innerhalb des Gemeindezentrums, bietet der Markt wieder eine bunte Auswahl an selbstgemachten, handwerklichen Erzeugnissen, Naturprodukten und regionalen Spezialitäten an. Ein feines gastronomisches Angebot vom eigenen Wein über herzhafte Suppen-, Gemüse-, Käse- und Wurstköstlichkeiten -oder einfach einmal entspannt Kaffee und Kuchen genießen – runden das Angebot ab.