Erntedankfest in Hörbranz

Hörbranzer Wochenmarkt und Erntedankfest am unteren Kirchplatz

Idealer hätte man das Wetter nicht bestellen können. Schon beim Start des Hörbranzer Wochenmarktes, bei dem am Samstag den 07.10.2023 zugleich das Erntedankfest gefeiert wurde, blinzelte die Sonne hinter dem Kirchturm hervor. Kurze Zeit später tauchte sie den unteren Kirchplatz in goldenes Herbstlicht und wärmte Standbetreiber und Gäste. Zu den Markthändlern Borka und Norbert Berti (Mode), Martin´s Naturhof (Gemüse), Weishaupt (Obst), Käse und Mehr (Käsespezialitäten), dem Gärtner vom Ried (Blumen und Sträucher) und dem Kaffeestand Greenbean gesellten sich der Obst- und Gartenbauverein Hörbranz, der Obst- und Gartenbauverein Leiblachtal und der Bienenzuchtverein Hörbranz/Leiblachtal mit einem breiten Programm dazu. Zusätzlich präsentierte Sibylle Reichart einen Vorarlberger Klassiker. Bei ihrem Stand konnten sich die Besucher mit köstlichem, frischem Riebel und Apfelmus stärken. Pro verkaufter Portion wurde ein Euro an die Organisation „Stunde des Herzens“ gespendet.