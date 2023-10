„Erntedank“ heißt die Devise beim Wochenmarkt

Hörbranz. Initiative markiert bodenständigen und genussvollen Auftakt in den Herbst.

In Ergänzung zum kleinen, aber feinen Wochenmarkt mit größtenteils selbstgemachten und bäuerlichen Produkten, steht am kommenden Samstag von 08.00 bis 12.00 Uhr das „Erntedank-Fäscht“ im Fokus. „Vereine und Beteiligte bieten tolle Aktionen“, freut sich Thomas Filler vom örtlichen Umweltausschuss auf die gemeinschaftliche Initiative. So können die Gäste selbst unter Anleitung des OGV Hörbranz Krautköpfe (können mitgebracht oder gekauft werden) in Kleinmengen hobeln. Das gehobelte Kraut wird dann fachmännisch u.a. mit den Gewürzen vor Ort verarbeitet. Passend zur Jahreszeit dürfen sich die Kinder auf das Kürbisschnitzen freuen, während der OGV Leiblachtal zeigt, wie frischer Süßmost zur anschließenden Verkostung gepresst wird.