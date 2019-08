Erntebilanz für Vorarlberg fällt positiv aus

Die heimischen Landwirte ziehen eine zufriedene Zwischenbilanz. Von den extremen Wetterereignissen blieben sie heuer weitgehend verschont.

Die Landwirtschaftskammer spricht von einem durchschnittlichen bis guten Erntejahr bisher. Das ist keine Selbstverständlichkeit. "Es gibt Studien der österreichischen Hagelversicherung, die festgestellt haben, dass die Extremereignisse in den letzten Jahren zugenommen haben. Umso froher sind wir jetzt, dass das Jahr bis jetzt einigermaßen normal verlaufen ist", so Harald Rammel von der Landwirtschaftskammer Vorarlberg. Auch das Heu konnte in den vergangenen Tagen eingebracht werden. Ein Beitrag des ORF Vorarlberg.