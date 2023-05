Erneute Betrugsfälle auf Online-Plattformen

Ein 35-Jähriger wollte auf der Online-Verkaufsplattform Shpock Gegenstände verkaufen und wurde von unbekannten Tätern um 1.050 Euro betrogen.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich am Sonntag mittels Phishing Zugang zu den Bankdaten des 35-jährigen Mannes und führten so mehrere Überweisungen via Onlinebanking durch. Der 35-jährige Verkäufer wollte auf der Online-Verkaufsplattform Shpock Gegenstände verkaufen. Die vermeintliche Käuferschaft forderte die Bankdaten des Mannes an. Er bestätigte eine Transaktion mittels Push-TAN in der Banking-App. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von 1.050 Euro.