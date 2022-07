Erneut über 10.000 Corona-Neuinfektionen registriert

Auch am Samstag sind erneut über 10.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Österreich registriert worden.

108.000 aktive Fälle

Eine Zunahme um 2.570 Fälle gab es auch bei den aktiv Infizierten, die derzeit 107.721 Fälle ausmachen. Die Steigerung bei den Neuinfektionen bedeutet auch einen Anstieg der Spitalsbelegungen. Derzeit liegen im Krankenhaus 874 Patientinnen und Patienten mit SARS-CoV-2. Das sind um vier mehr als am Vortag. 58 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl stieg seit gestern um neun und ist innerhalb einer Woche um 14 Patienten angestiegen. Einen Todesfall gab es seit Freitag. In den vergangenen sieben Tagen wurden 35 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie laut Gesundheits- und Innenministerium seit Ausbruch 18.793 Tote in Österreich gefordert. Die AGES meldete jedoch bereits am Freitag 20.061 Todesopfer.