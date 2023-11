Erneuerbare Energiegemeinschaften

Stromunabhängigkeit in der Nachbarschaft

Ursprung und Hintergrund

Die EU hat durch eine Richtlinie angeordnet, dass es ua möglich sein muss eine erneuerbare Energiegemeinschaft zu bilden, dh selbst erzeugten Strom zu teilen bzw gemeinsam zu verwalten. Diese Anordnung wurde in Österreich umgesetzt und gewinnt seit 2022 auch immer mehr an Bedeutung.

Um was geht es und was sind die Vorteile

Bei einer erneuerbaren Energiegemeinschaft (kurz EEG) schließen sich mindestens zwei natürliche oder juristische Personen in Form einer Personengesellschaft (OG, KG) oder als juristische Person (GmbH, AG, Genossenschaft, Verein) vertraglich zusammen, um die Energie aus einer erneuerbaren Energiequelle gemeinsam zu nutzen, speichern oder zu verkaufen. Diese Energiequelle muss nicht der EEG gehören, sondern kann auch nur im Eigentum einer Person sein, welche an der EEG beteiligt ist. Eine Voraussetzung ist jedoch, dass die Mitglieder/Gesellschafter einer EEG sich in regionaler Nähe befinden. Zudem muss beachtet werden, dass die erneuerbare Energiegemeinschaft in der Satzung klar festhält, dass diese nicht auf Gewinn ausgerichtet ist. Der Zweck wird somit zumeist die Produktion und Lieferung von Strom an die Eigentümer sein.