Ernährung und Sport

Unser Buchtipp der Woche

Richtig trainieren - richtig essen. Wer kennt das nicht? Das Lauftraining wurde Punkt für Punkt eingehalten und trotzdem bleibt der Erfolg aus. Es ist die 10. Bergtour im Jahr und trotzdem keucht man die letzten Meter dem Gipfel entgegen. Die Kilos sollen endlich purzeln und trotz regelmäßigen Besuchs im Fitnessstudio schmelzen die Pfunde nicht wie gewünscht. Das alles müsste nicht sein, denn beim Training wie auch beim Essen kommt es auf das "Gewusst wie" an und oft helfen schon kleine Veränderungen im Trainingsablauf und Essverhalten, um nachhaltig Erfolg zu haben und das selbstgesteckte Ziel zu erreichen. In diesem Buch beantworten namhafte Experten aus den Bereichen Ernährungs- und Sportwissenschaften sowie Psychologie die häufigsten Fragen rund um das richtige Training bei beliebten "Volks"-Sportarten wie Laufen, Radfahren, Bergwandern, Skitourengehen, Schwimmen und vielem mehr. Einfach zu befolgende Anleitungen und Tipps helfen dabei, unnötige Fehler zu vermeiden und schnell den gewünschten Erfolg zu erzielen. Für mehr Freude bei der Bewegung und mehr Genuss in der Küche. Tipps: Das Buch für Sportler und solche, die es werden wollen Trainingsfehler vermeiden leichter zum Erfolg mit einfachen Tipps. So holen Sie das Maximum aus jedem Training.