Erklären dicke Hunde menschliches Übergewicht?

Beim Thema Übergewicht ziehen ungarische Forscher Parallelen zwischen dem Verhalten von Hunden und Menschen.

In einem Versuch wurde einer Reihe von Hunden zwei Eimer vorgesetzt. In dem einen befand sich eine gute Mahlzeit, in dem anderen kein, oder weniger attraktives Essen. Bei dem Test zeigte sich, dass schlankere Hunde auf die Anweisung hörten, auch in dem zweiten Eimer nach Essen zu schauen. Die dickeren Hunde hingegen wollten diese Mühe nicht auf sich nehmen.