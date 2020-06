Erholung und Urlaub im eigenen Garten

In der heutigen Zeit zeigt sich immer mehr, wie wichtig eine ausgeglichene Lebensweise ist. Bewegung und Entspannung tragen dazu bei, den Körper und Geist zu harmonisieren. Wasser wirkt sich besonders positiv auf das persönliche Wohlbefinden aus.

Mit einem Schwimmteich oder einem Naturpool können Sie sich diesen Wellnessfaktor in den Garten holen und einen Traum wahrwerden lassen. Das Wasser in Naturpools ist klar wie in einem klassischen Pool. Der Vorteil ist jedoch das natürliche, gänzlich chlorfreie Wasser. Völlig ohne Chemie und nur mit geringen Energiekosten lässt sich die Natur im Garten genießen.

Kein Garten zu klein



Markus Müller, Ideengärtnerei Müller, Thüringen

Ein Schwimmteich ist ein sehr attraktives Gartenelement. Ein Wellness-Raum im Freien, garantierter Badespaß für Kinder und Erwachsene, mit vielfältigen Möglichkeiten für gesunde Bewegung. Dafür ist kein Garten zu klein. Der Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt und selbst schon bestehende Teiche lassen sich adaptieren.

Den Experten der Ideengärtnerei Müller in Thüringen ist vor allem das natürliche, biologisch aufbereitete Wasser in Trinkwasserqualität ein wichtiges Anliegen. Diese Technik wird in unzähligen Variationen von Gartengewässern verwendet. Über Jahre hat sich die Ideengärtnerei Müller einen hohen Wissensschatz zu diesem Thema angeeignet, den die Experten gerne an die Kundschaft weitergeben. Der Erfolg der Naturpool-Anlagen beginnt bei der korrekten Bauweise samt optimaler Dimensionierungen. Das Zusammenspiel von nutzbarer Wasserfläche und gekonnter Wasserklärung durch den Einsatz geeigneter Materialien und Pflanzen sind dabei Voraussetzung für langfristige Freude im Gartenparadies.

Schon vorab sollte man sich selbst folgende Fragen stellen:

Welche Ansprüche habe ich? Möchte ich nur am Wasser relaxen und dem Klang des Wassers horchen? Dann dürfte ein Wasserlauf samt Zier- oder Fischteich das ideale Wasserelement sein.

Steht Badespaß im Vordergrund? Dann empfiehlt sich ein Naturpool oder Schwimmteich. Im Unterschied zu herkömmlichen Swimmingpools setzen Naturpools und Schwimmteiche bei der Wasserreinigung auf die Kraft der Natur. Sie kommen ohne Chemie aus und entsprechen einer naturnahen Gartengestaltung!

Kein Chlor notwendig

Naturpools und Schwimmteiche gewinnen seit Jahren immer mehr an Beliebtheit. Ein wichtiges Argument ist das Schwimmen in weichem, hautfreundlichem und sauberem Wasser in Trinkwasserqualität. Chlor ist hier nicht notwendig. Im Gegenteil, es würde das natürliche Gleichgewicht der Anlage stören. Die Wasserreinigung erfolgt mittels natürlicher Filtertechnik. Das ist kostengünstig und bringt als Ergebnis klares, sauberes Wasser. Ideal für den kommenden Sommer. Naturpools sind echte Alternativen.

Die Ideengärtnerei Müller ist immer bestrebt, dass der Naturpool oder Schwimmteich in das Gesamtkonzept des Gartens passt. Die Wasseranlage wird harmonisch und optisch ansprechend eingebunden. So stellen diese Gewässer auch außerhalb der Badezeit ganzjährig wertvolle Gestaltungselemente dar, die jede Gartenanlage bereichern. Sie bleiben nämlich ganzjährig mit Wasser gefüllt und sind eine Augenweide. Urlaubsstimmung inklusive, ohne dafür ans Meer reisen zu müssen.

Doch zuerst erfreuen wir uns am Badespaß in den nächs­ten Monaten.