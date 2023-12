Die Feuerwehr Bartholomäberg rückte mit vier Fahrzeugen an. (Symbolbild)

Die Feuerwehr Bartholomäberg rückte mit vier Fahrzeugen an. (Symbolbild) ©Canva

Erheblicher Sachschaden durch Garagenbrand in Bartholomäberg

In Bartholomäberg ereignete sich am Donnerstagabend, den 22. Dezember 2023, ein Brand in einer abgelegenen Garage.

Ein Nachbar bemerkte das Feuer gegen 22 Uhr und alarmierte sofort die Feuerwehr. Der Eigentümer der Garage versuchte in der Zwischenzeit, mit einem Feuerlöscher das Feuer zu bekämpfen und rettete Fahrzeuge aus der Garage.

Erheblicher Sachschaden

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Obergeschoss der Garage bereits in Vollbrand. Der Brand konnte schließlich um 23:50 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, jedoch entstand an der Garage erheblicher Sachschaden.

Die Freiwillige Feuerwehr Bartholomäberg war mit 35 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort, um den Brand zu bekämpfen.