Erhaltung der ländlichen Lebensvielfalt

Bauernvertreter Vorarlbergs trafen sich in Dünserberg zur Diskussion über Zukunftsfragen

Dünserberg. Das „Netzwerk Zukunftsraum Land“ hatte gerufen und fast alle waren sie gekommen. Angefangen von der Politik der zuständige Landesrat Christian Gantner, Hausherr Bürgermeister Walter Rauch, die Spitzen der Verwaltung des Landes, Vertreter der Kammern, sogar eine Vertreterin des neugeschaffenen Ministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus (früher einfacher Landwirtschaftsministerium), sowie natürlich auch zahlreiche Landwirte und Erzeuger aus dem ganzen Land. Konkret ging es um einen kurzen Rückblick auf das Programm „LE 14-20“, welches die Netzwerker in den vergangenen Jahren umgesetzt haben. Hinter dem sperrigen Titel geht es konkret um Schwerpunkte und Maßnahmen zur Weiterentwicklung und Vernetzung des ländlichen Raumes. Hierbei geht es vorrangig wie es auch Landesrat Gantner ausdrückte um die Förderung und Erhaltung einiger grundlegender Aufgaben der Landwirtschaft und der verschiedenen ländlichen Gebiete. Allen voran die Produktion und die Grundversorgung mit hochwertigen Lebensmitteln, aber auch um den ländlichen Raum am Pulsieren zu erhalten und entsprechende Abwanderung zu verhindern – durchwegs ein Problem in anderen Bundesländern. „Wir müssen daran arbeiten auch künftigen Generationen eine Perspektive am Land bieten zu können“, fasste Gantner zusammen.