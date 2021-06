Ergebnis für Rendi-Wanger ein "schlechtes Signal" für die SPÖ

Vorarlbergs SPÖ-Klubobmann Thomas Hopfner bei "Vorarlberg LIVE" über das schlechte Ergebnis von Rendi-Wagner und die Zukunft der Ländle-SPÖ.

Pamela Rendi-Wagner ist von einem Parteitag in Wien als Vorsitzende der SPÖ bestätigt worden. Das Ergebnis von 75,3 Prozent war aber durchaus enttäuschend. Vor drei Jahren bei ihrer ersten Kür waren es noch 97,8 Prozent gewesen.

Auch für den Vorarlberger SPÖ-Klubobmann Thomas Hopfner war der Verlauf des Bundesparteitags unerfreulich. Als "schlechtes Signal" für die Partei wertet Hopfner die relativ schwache Zustimmugn für Rendi-Wagner. Bei sinkenden Umfragewerten der ÖVP und vermehrtem Rückwind für die SPÖ sei das Wahlergebniss für Rendi-Wanger derzeit ein "Art, die man so nicht brauchen kann", so der Klubomann. Die Vorarlberger SPÖ selbst steht hinter Rendi-Wagner, stellt Hopfner klar.

Kritik an Doskozil

In Richtung des burgenländischen SPÖ-Chefs Doskozil kommen von Hopfner kritische Worte. Wenn man der der Parteichefin schon keine Zustimmung erteilt, so müsse man wenigstens Alternativen anbieten, oder selber zur Verfügugn stellen, so Hopfner.