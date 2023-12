Erfolgsjahr für die Langenegger Dorfsennerei

Bauernfamilien und Mitarbeiter der Sennerei Langenegg hatten gleich mehrere Anlässe zu feiern.

Obmann Reinhard Bechter würdigte in seiner Rede die Leistung des gesamten Teams und betonte die Wichtigkeit der Milchqualität für die Sicherstellung einer hohen Käsequalität. Er durfte auf große Erfolge im abgelaufenen Jahr verweisen: Wieselburg 2023 (6 x Gold und 4 x Silber), Gold, Silber und Bronze für drei Langenegger Käsespezialitäten sowie Tagessieg in der Kategorie Schnittkäse und Senner des Jahres bei der Käseprämierung 2023 in Schwarzenberg, Gold für Langenegger Dorfkäse bei der Internationale Käsiade in Hopfgarten sowie Silber für Langenegger Dorfkäse bei den World Cheese Awards in Trondheim, Norwegen. ME