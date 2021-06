Erfolgsjahr bei i+R Gruppe: "Haben Umsatz verdoppelt"

Reinhard Schertler, Geschäftsführer der i+R Gruppe sprach bei "Vorarlberg LIVE" über das Rekordjahr des Unternehmens und zukünftige Pläne.

Auswirkungen des ersten Lockdowns

Sie hätten Konzepte erarbeitet, wo die Arbeit normal weitergehen könne. Das Erfolgsjahr sei auf das gesamte Team zurückzuführen. "Was uns schon geholfen hat, war die Investitionsprämie des Staates." Dadurch seien andere Firmen motiviert worden, zu investieren und Baumaschinen zu kaufen. Das habe den Umsatz schon angekurbelt. Die i+R Gruppe habe diese Prämie auch in Form einer Investition in die Erweiterung am Standort Lauterach genutzt und konnte dadurch insgesamt 100 neue Arbeitsplätze schaffen.