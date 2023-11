Erfolgreichster Tourismussommer in Vorarlberg seit Aufzeichnungsbeginn

Die vergangene Sommersaison hat der Branche ein Rekordergebnis beschert, so Landesrat Christian Gantner.

Rekordergebnis für die Branche

Die vergangene Sommersaison hat der Branche ein Rekordergebnis beschert. „Bemerkenswert ist, dass die ganze Saison von Mai bis Oktober durchgängig ausgezeichnet gebucht war und dass praktisch alle Beherbergungskategorien – Hotel, Ferienwohnung, Camping – deutliche Zuwächse verzeichnen. Dank der hervorragenden Arbeit unserer Betriebe und der gesamten Tourismusfamilie hat sich Vorarlberg erfolgreich von einem traditionellen Wintersportland weiter in Richtung einer gefragten Ganzjahresdestination entwickelt. Dementsprechend zuversichtlich dürfen wir jetzt in die Wintersaison 2023/24 gehen“, sagt Gantner.

Gästeplus von 6,9 Prozent

Laut aktuellem Tourismusbericht der Landesstelle für Statistik haben von Mai bis Oktober 2023 mehr als 1,4 Millionen Gäste in Vorarlberg Urlaub gemacht und dafür fast 4,5 Millionen Übernachtungen gebucht. Im Vergleich zum Sommer 2022 ist das ein Gästeplus von 6,9 Prozent, die Zahl der Nächtigungen konnte in allen Hauptsegmenten und in Summe um 4,2 Prozent gesteigert werden. Es sind sowohl bei Gästen als auch Übernachtungen die höchsten Buchungszahlen in den Aufzeichnungen seit dem Jahr 1984. Ebenso bemerkenswert ist ein Vergleich zur Vor-Corona-Zeit: Vorarlberg verzeichnet hier gemeinsam mit der Steiermark die stärkste Steigerung, nämlich +6,8 Prozent – dies, obwohl Vorarlberg dabei als Ausgangswert den Gymnaestrada-Sommer 2019 hat (fast 20.000 Teilnehmende aus über 60 Nationen).