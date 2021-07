Erfolgreichste Saison für Liensberger und Co.

Bei der in Raggal abgehaltenen Jahreshauptversammlung standen die Erfolge der Vorarlberger Schneesportler naturgemäß im Mittelpunkt.

Im erfolgreichsten Sportjahr nach der Jahrtausendwende gab es eine Unzahl von hervorragenden Leistungen in vielen Bereichen. Herausragend waren die insgesamt zehn Weltmeisterschaftsmedaillen von Katharina Liensberger (Alpin-Gold im Slalom und im Parallelbewerb, Bronze im Riesentorlauf), Alessandro Hämmerle (Silber im SBX), Niklas Bachlinger (Springer-Gold im Einzel und im Teambewerb bei der Junioren-WM), Lukas Feurstein (Alpin-Gold im Riesentorlauf, Silberg im Super-G), Magdalena Kappauer (Alpin-Silber im Super-G) und Magdalena Egger (Alpin-Bronze im Super-G). Dazu holte Alessandro Hämmerle den zu dritten Mal in Folge den Gesamtweltcup bei den Snowboardcrossern, Katharina Liensberger gewann die Weltcupgesamtwertung im Slalom.

Medaillen und Bewerbssiege in vielen Nachwuchsbereichen ergänzen die Erfolgsliste des Vorarlberger Skiverbandes in diesem Winter. „Die Saison 2020/2021 war nachbetrachtet eine außergewöhnliche Saison. Kurzfristig hatte es den Anschein, dass es sehr schwierig sein könnte, unsere Sportarten ausüben zu können: Dann nahmen die Dinge eine gute Wende und wir konnten in vielen Bereichen hervorragend arbeiten, gute und sichere Veranstaltungen abwickeln, unsere AthletInnen erfolgreich performen. In den Bereichen Kinder und Breitensport waren die Möglichkeiten leider nur sehr begrenzt und nicht zufriedenstellend. Für die Öffnung der Skigebiete und anderer Wintersportstätten sei allen Entscheidungsträgern und allen daran Beteiligten, ganz gezielt den Seilbahnunternehmen, ein großes Danke ausgesprochen. All unseren erfolgreichen Athletinnen und Athleten möchte ich aufrichtig zu den gezeigten Leistungen gratulieren und mich bei all den FunktionärInnen und HelferInnen, TrainerInnen und BetreuerInnen, MitarbeiterInnen, und speziell bei allen dem Sport verbundenen Eltern herzlich bedanken“, bilanzierte VSV-Präsident Walter Hlebayna den vergangenen Winter.



Finanziell gestaltete sich das Berichtsjahr ausgeglichen. Bei einem Gesamtbudget von 1,12 Mio Euro wurde ein Überschuss von 9.300 Euro erzielt. Gegenüber dem Vorjahr sind die Einnahmen um 4,19 % gesunken, die Ausgaben um 2,1 %.



Bei der Jahreshauptversammlung wurden folgende Trainer und Sportler verabschiedet.



Farewell 21:

Matthias Troy

Hubert Fink

Magnus Walch



Farewell 20:

Eugen Gottseelig

Alois Madlener

Heike Eder

Armin Eder

Bernhard Graf



Ehrungen



Förderer GOLD Drexel Klaus GF Jugend Ski Pool Vorarlberg

Manhart Sebastian GF olympiazentrum Vorarlberg

Zangerl Michael Leiter Sportreferat Land Vorarlberg

Girardelli Marc Marc Girardelli Sport AG

Wunderlich Martin Marc Girardelli Sport AG

Knecht Michael Knecht GmbH

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Marte Oswald Materialwart



VSV Gold

Watzenegger Bruno SV Viktorsberg

Bertsch Hugo SC Arlberg/Lech

Heckmann Rene WSV Fontanella

Stark Konrad WSV Blons



VSV Großes Gold

Gottselig Eugen SC Gütle



VSV-Kleines Silber für sportliche Leistungen

Kappaurer Magdalena Ski Alpin

Hiller Linda Ski Alpin

Dünser Eva Maria Behindertensport



VSV-Silber für sportliche Leistungen

Egger Magdalena Ski Alpin

Salzgeber Amanda Ski Alpin

Feurstein Patrick Ski Alpin

Pfeifer Jakob Figl/Shorty

Liesinger Raimund Figl/Shorty

Berthold Frederic Skicross



VSV-Gold für sportliche Leistungen

Ortlieb Nina Ski Alpin

Pinkelnig Eva Sprunglauf



VSV-Großes Gold für sportliche Leistungen

Hager Bernhard Masters

Schneider Hansjörg Masters