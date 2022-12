Erfolgreiches Jahr

Der Musikverein Braz blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Die Jugendreferentinnen Sandra Tschernitz und Nicole Maier berichteten über eine gelungene Jugendarbeit und überreichten den erfolgreichen Nachwuchsmusikanten ihre Jungmusikerleistungsabzeichen. Für fünf junge Musikanten war die diesjährige Jahreshauptversammlung etwas ganz Besonderes. Valeria Schnell, Marie Berthold, Sarah Dünser, Antonia Schaiden und Henning Kriegel wurden offiziell in den Verein aufgenommen und in den Reihen des Musikverein Braz herzlich willkommen geheißen. Bei den Neuwahlen gab es in den vorderen Reihen einige Veränderungen. Marion Vonbank gab nach acht Jahren Obfrau das Amt ab und ihre zwei Mitstreiter im Führungsteam Mattias Vonbank und Markus Burtscher zogen sich in die hinteren Reihen als Beiräte zurück.