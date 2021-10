Erfolgreicher Tag des Pferdes mit Vereinsmeisterschaften Dressur und Springen

(vb)Bei fast sommerlichem Wetter fand der erste Teil der Vereinsmeisterschaften und der Tag des Pferdes auf der Reitanlage in Langenegg statt. Den Start am Vormittag machten die Dressurreiter.

Am Wochenende, den 9. und 10. Oktober dürfen sich unsere Fahrer beweisen. Am 9. Oktober findet der letzte Teil des Fahrkurses mit Weltmeister Stefan Bösch statt. Am Sonntag, 10. Oktober werden sich dann die Ein- und Zweispänner ab 13 Uhr um die schnellste Zeit im Kegelparcours kämpfen. Wir freuen uns am Sonntag über viele Zuschauer auch beim zweiten Teil der Vereinsmeisterschaften!