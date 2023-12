Erfolgreicher Start in die Hörbranzer Theatersaison

Publikum vom „Edelzwicker“ oder „Einmal ist keinmal“ begeistert

Am 2. und 3. Dezember eröffnete das Theater Hörbranz mit einem beeindruckenden Premierenwochenende die neue Saison und zog zahlreiche Besucher ins Leiblachtal. Die engagierten Darsteller ernteten verdienten Szenenapplaus und boten dem Publikum mit dem abwechslungsreichen Stück unterhaltsame und humorvolle Stunden. Die Leiblachtalsaalbühne wurde kunstvoll und aufwendig in die Wohnung des Verlegerehepaares Richter verwandelt, den Schauplatz für die turbulente Geschichte des Stücks. Das Ensemble des Theater Hörbranz kann stolz auf die gelungenen Premierenaufführungen zurückblicken. Die Zuschauer bedachten die Darsteller mit begeistertem Applaus und überhäuften sie mit Lob. Der Erfolg des Premierenwochenendes verspricht vielversprechende Vorstellungen in der weiteren Saison.

Der Titel “Einmal ist keinmal” deutet darauf hin, dass die kommenden Spielertermine ebenso fesselnd und mitreißend sein werden. Das Theater Hörbranz lädt das Publikum zu den weiteren, lachmuskelstrapazierenden, Aufführungen im Leiblachtalsaal ein.

Zum Inhalt des „Edelzwickers“:

Kinderbuchverleger Paul (Erhard Ploss) und seine Frau Marion (Ariane Berkmann) sind am Abend zu einem Verlegerball eingeladen. Gerlinde (Brigitte Tuttner), die Frau des Geschäftsführers Harry (Robert Gass), bedrängt Marion, ihr für diesen Abend die Wohnung für ein amouröses Abenteuer zu überlassen, um sich endlich für die Seitensprünge ihres Mannes zu rächen. Zur gleichen Zeit überredet Harry seinen Chef und Freund Paul ihm die Wohnung für ein Treffen mit seiner neuen Telefonbekanntschaft (Sonja Geiger) zur Verfügung zu stellen. Auch die Hausangestellte Sigrid (Mia Hauer) möchte die sturmfreie Wohnung nutzen, um dem zur Zeit im Haus beschäftigten Raumausstatter Alex (Marc Bauditsch) näher zu kommen. Plötzlich taucht ein geheimnisvoller Brief auf, der Paul an der Treue seiner Frau Marion zweifeln lässt. Als überraschend eine bekannte und erfolgreiche Kinderbuchautorin (Nicole Maldoner) auftaucht, die ihre Werke ab sofort bei einem „moralisch einwandfreien“ Verlag verlegen möchte, ist das Chaos vorprogrammiert.

Spieltermine im Hörbranzer Leiblachtalsaal

“Edelzwicker” oder Einmal ist keinmal

(Komödie in 2 Akten von Ray Cooney und John Chapman. Bearbeitet, in 3 Akte geteilt und in den Dialekt versetzt von S. Geiger, A. Berkmann und B. Tuttner)

Freitag, 08. Dezember, 20:00 Uhr

Samstag, 09. Dezember, 20:00 Uhr

Sonntag, 10. Dezember, 19:00 Uhr

Freitag, 15. Dezember, 20:00 Uhr

Samstag, 16. Dezember, 20:00 Uhr

Sonntag, 17. Dezember, 19:00 Uhr

Donnerstag, 28. Dezember, 20:00 Uhr

Freitag, 29. Dezember, 20:00 Uhr

Kartenverkauf

Eintrittskarten können direkt unter www.theater-hoerbranz.at unter „Tickets“ erworben werden, ebenso persönlich bei Engelhart Schuhe in Hörbranz.