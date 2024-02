Erfolgreicher Heimspieltag für SSV U10-Mädels

Die jungen Dornbirner Handballerinnen luden am vergangenen Sonntag in die Messehalle.

Dornbirn . Zum fünften Spieltag der U10-Handballmädchen versammelten sich am Wochenende die Vorarlberger Youngsters in der Dornbirner Messehalle.

Die Tribüne in der Messehalle war voll besetzt und die zahlreichen Eltern und Handballfreunde sorgten für eine großartige Stimmung. Auf dem Parkett lieferten sich die Youngsters aus ganz Vorarlberg temporeiche und spannende Partien. In den teilweise knappen Spielen waren die jungen Handballerinnen voll gefordert und setzten das im Training erlernte auch gleich im Spiel bestens um.

Die U10-Mädels des SSV Dornbirn-Schoren waren gleich mit drei Teams bei diesem Spieltag vertreten und feierten wiederum tolle Erfolge. Alle Spielerinnen kamen auch zum Einsatz und zeigten sich in der heimischen Messehalle gleich doppelt motiviert. Das SSV-Team 1 in der Leistungsgruppe 1 belegte am Ende den tollen zweiten Rang, SSV-Team 2 erspielte sich den vierten Endrang und das dritte Team des SSV Dornbirn-Schoren sicherte sich in der Leistungsgruppe 2 den tollen dritten Endrang. MIMA