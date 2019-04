Erfolgreicher Abschluss des „Glaubensforums Leiblachtal“ mit Pater Anselm Grün

Hörbranz. Mit über 300 Besuchern im Leiblachtalsaal in Hörbanz feierte das „Glaubensforum Leiblachtal“ einen erfolgreichen Abschluss. Vielfach geschätzter Referent war an diesem fünften Abend der bekannte deutsche Benediktinermönch Anselm Grün OSB.

Der „Glaube an Gott“, aus verschiedenen Sichtweisen und persönlichen Lebenserfahrungen betrachtet, stand bei diesem Forum auch in diesem Jahr an fünf besonderen Abenden im Fokus von Vorträgen und Diskussionen.