Erfolgreicher Abschluss der Ausfahrten mit dem Rad

Kürzlich fand die letzte Radausfahrt des Rankweiler Seniorenbundes in diesem Jahr statt.

Zahlreiche begeisterte RadfahrerInnen fuhren in zwei Gruppen aufgeteilt, mit genügend Abstand (Corona), in Richtung Loger – Altenstadt – Weiherweg hoch zur Schattenburg Feldkirch. Weiter ging es Richtung Felsenau – Frastanzer-Ried zum Mühlencafe bei der Vorarlberger Museumwelt in Frastanz.