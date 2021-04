Erfolgreiche Flurreinigung in Außerbraz

Bludenz. Viele fleißige Hände sorgten bei der Landschaftsreinigung in Außerbraz dafür, dass zahlreiche Wiesen- und Waldstücke von sorglos weggeworfenem Abfall befreit werden konnten.

Neben den Schülerinnen und Schülern der Volksschule, die sich dem Bereich im Winkel angenommen hatten, waren am vergangenen Wochenende auch 35 Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich für die saubere Umwelt im Einsatz. So konnten im Rahmen der Flurreinigung in der Parzelle Außerbraz rund 500 kg an Restabfall und 50 kg Alteisen eingesammelt werden.