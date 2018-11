Erfolgreiche Ernte: Vorarlberger Obstbauern im Landhaus

Schwarzach - Anlässlich des bevorstehenden Tages des Apfels am Freitag, 9. November, fand sich am Mittwoch im Landhaus eine Abordnung von Vorarlberger Obstbauern ein. Mit dabei hatten sie neben einem Korb voller Vorarlberger Äpfel auch den Bericht über die Apfelernte 2018. Landeshauptmann Markus Wallner und die Landesräte Christian Gantner und Johannes Rauch dankten den Obstproduzierenden für ihren hohen Qualitätsanspruch und den fachgerechten und sorgfältigen Umgang mit der Natur.

Regionale Produkte mit hoher Qualität

“Wer schon beim Kauf auf heimische Lebensmittel achtet, unterstützt nicht nur unsere Bäuerinnen und Bauern, sondern fördert auch den Ausbau der gepflegten Kulturlandschaft und der regionalen Wertschöpfung”, hielt Landeshauptmann Wallner im Gespräch mit den Obstbauern fest. Landesrat Gantner verwies auf die hohe Qualität der Vorarlberger Äpfel: “Jeder einzelne Apfel steht für regionale Wertschöpfung und ein gesundes Lebensmittel aus heimischem Anbau”. Gefragt sei Qualität, so Gantner: “Und genau dafür stehen die fleißigen, naturverbundenen Bauernfamilien in Vorarlberg”. Der Landesrat erinnerte auch an die Rolle des Erwerbsobstanbaus im Kreislauf der Natur: “Die Apfelbäume bieten Nützlingen Nahrung und Unterschlupf und den Bienen im Frühling erste Nahrungsquellen. Zusätzlich sind die Obstbäume ein wesentliches und attraktives Landschaftselement”. Umso wichtiger sei der bewusste, regionale Einkauf, so Gantner.