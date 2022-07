Erfolgreiche Egger Beachvolleyballer

Egg. Mit hervorragenden Ergebnissen kamen die Nachwuchs-Beachvolleyballer(innen) des VC Egg von der Landes- und Bundesmeisterschaft zurück.

Bei den Ländle-Titelkämpfen im Schwimmbad Rheinauen holten sich Luisa Sinz und Pia Sophie Bär bei den unter 17-Jährigen den Siegerpokal, in der Kategorie U19 Platz zwei und im U21-Bewerb Platz vier. Beim U15-Bundesjugendbewerb durften sich die beiden Mädels über die Bronzemedaille freuen. Auch die Ergebnisse der weiteren Teilnehmer aus Egg können sich sehen lassen. So erreichte Jakob Franz mit seinem Partner Platz sieben bei der U15-Bundesmeisterschaft sowie – zusammen mit Leon Barelds – Rang vier bei der Landesmeisterschaft U17 und Platz fünf bei den unter 19-Jährigen. Einen fünften Platz gab es zudem für Lilly Marie Sutterlüty und Sophia Meusburger (U15) und einen vierten für Klara Franz und Lena Ratz (U17). Die herausragende Nachwuchsarbeit des VC Egg trägt also Früchte.