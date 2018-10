Erfolgreich Vernetzen – Gemeinsam Gestalten

Jahreshauptversammlung der Unternehmerbörse Leiblachtal am 18.10.2018

Obmann Joachim Igl konnte zahlreiche Mitglieder in den Räumen der Firma Wetzel in Hohenweiler zur Jahreshauptversammlung des Vereins der Leiblachtaler Unternehmer begrüßen. Wie bei den Veranstaltungen der Unternehmerbörse üblich, finden die Treffen der Teilnehmer meist in einem Betrieb der Mitglieder statt, dort können sich die Firmen vorstellen und präsentieren. So stellte sich diese Mal die Firma Wetzel in Hohenweiler zur Verfügung und sorgte für Getränke. Bereits seit mehr als 30 Jahren widmet sich das Familienunternehmen mit Hingabe um alles was mit dem Automobil zu tun hat. Bei der Führung durch die moderne Werkstatt erläuterten Christine und Edwin Wetzel die Abläufe in ihrem Betrieb. In der Werkstatt, Spenglerei, Lackiererei und in der zwischenzeitlich bekannten Restaurationsabteilung sind die bestens ausgebildeten Profis bereit für ihre Aufgaben. Einen besonderen Namen hat sich der Hohenweiler Unternehmer aber auch bei Schäden mit Hagel- und Parkdellen gemacht. Gehörte Edwin Wetzel doch zu einem der ersten im Land, die die Lackierfreie und damit kostengünstige Kunst des Dellenausdrückens beherrscht.