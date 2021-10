Erfolgreich durch Aufmerksamkeit

Neurologe Dr. Volker Busch sprach in "Vorarlberg LIVE", wie wichtig Aufmerksamkeit ist und warum diese oft "geklaut" wird.

"Die Aufmerksamkeit ist ein sehr wertvoller und intimer Besitz, den wir gerne verschenken oder uns klauen lassen" - das sagte Neurologe und Psychiater Dr. Volker Busch am Mittwochabend in "Vorarlberg LIVE". Wer aufmerksam ist, habe Erfolg ist fast allem. Neben der besseren Konzentration und einem Gedächtnis mit weniger Lücken helfe Aufmerksamkeit auch in Beziehungen und sei wichtig für den Genuss.