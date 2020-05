erento übernimmt Wohnmobil-Vermittler Campanda

Erento, Europas größter Marktplatz für Mietartikel, hat die Wohnmobil-Vermittlung Campanda übernommen.

“Wohnmobile sind wichtiger Bestandteil unseres erento-Marktplatzes. Campanda stellt die optimale Ergänzung unseres Portfolios dar”, sagt Luka Dremelj, Geschäftsführer der in Berlin ansässigen erento GmbH.

„Mittlerweile ist Campanda der weltweit größte Marktplatz für Wohnmobil-Buchungen und in 42 Ländern sowie fünf Sprachen verfügbar. Mehr als 250.000 Kunden haben bereits über die Plattform einen Camper gemietet.

Corona-Krise als Wachstumschance

Sommerurlaub mit dem Wohnmobil ist aktuell ein Wachstumsmarkt: Urlaub in Deutschland ist angesichts der unklaren Lage durch die weltweite Corona-Pandemie die sicherste Option. „Daher sind wir sehr optimistisch, dass die Nachfrage nach Campern auch nach Corona nachhaltig steigen wird”, so Rutkowski, Geschäftsführer der erento GmbH.

Campanda wird als eigenständige Marke erhalten bleiben. „Beide Unternehmen behalten ihr Kerngeschäft, beide Unternehmen machen am Markt Sinn“, sagt erento Geschäftsführer Luka Dremelj.

Russmedia Equity Partners ist Mehrheitseigentümer von erento, investiert in digitale Nischen-Marktplätze sowie Software as a Service-Lösungen in Europa und führt das bestehende digitale Portfolio der Russmedia Group, bestehend aus 19 Beteiligungen mit mehr als 450 Mitarbeitern.