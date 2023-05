Erdogan sieht sich "mit Abstand vorne"

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan sieht sich bei den Präsidentenwahl "mit Abstand vorne".

Bis die vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht werden, werde es aber noch einige Zeit brauchen, sagte Erdogan in der Nacht auf Montag vor jubelnden Anhängern in Ankara.

Erdogan vor Anhängern in der Nacht auf Montag

"Den Willen des Volkes muss jeder respektieren", sagte er weiter. Man wisse zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob es eine Stichwahl geben werde. Im Parlament zeichne sich eine Mehrheit seiner Regierungsallianz ab. Er sei sich daher sicher, dass die Wähler in einer Stichwahl "Sicherheit und Stabilität" bevorzugen werden.

Erdogan spielt damit darauf an, dass sich Parlament und Präsident theoretisch blockieren könnten, sollte die Mehrheit der Abgeordneten an die Regierungsallianz fallen, das Präsidentenamt aber an die Opposition oder umgekehrt. Zwar kann der Präsident ohne Zustimmung des Parlaments ein Dekret erlassen, verabschiedet das Parlament aber ein Gesetz zum selben Thema, würde das Dekret ungültig.