Das EU-Ratsziel "CO2-Neutralität" bis ins Jahr 2050 und der UN-Klimagipfel könnten historisch entscheidend sein für die Lösung der Klimakrise. In einem APA-Interview nimmt Bundespräsident Alexander Van der Bellen Stellung zu diesen beiden politischen Events.

Zusammenfassung: Eine Einigung in Brüssel wäre ein "starkes und wichtiges Signal" an die internationale Staatengemeinschaft, und eine "große Vision, wie wir in Europa in 30 Jahren leben und wirtschaften werden", sei notwendig, sagte das Staatsoberhaupt. Ein "wichtiger und richtiger Schritt" hierzu sei der Green Deal. Alexander Van der Bellen warnt vor den Folgen der Klimakrise. "Die Erderhitzung kann zur Katastrophe werden, wenn wir nichts tun." Er sei "aber zuversichtlich, dass sich jetzt etwas bewegt".