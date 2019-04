Erbprozess wird nicht in Thailand geführt

Feldkirch - Vorarlbergerin kann Pflichtteil von ihrem nach Thailand übersiedelten Bruder in Feldkirch einklagen.

Der Vorarlberger lebt mittlerweile in Thailand. Seine Schwester beabsichtigt, ihn in einem Erbstreit zu klagen. Sie muss den geplanten Erbprozess nicht in Thailand führen. Stattdessen kann die Vorarlbergerin die Klage beim Landesgericht Feldkirch einbringen. Das hat nun der Oberste Gerichtshof (OGH) entschieden. Die Wiener Höchstrichter haben damit dem sogenannten Ordinationsantrag der Klägerin stattgegeben.

Unzumutbar

Denn ein Zivilprozess um den geforderten Pflichtteil in Thailand wäre für die Vorarlberger Klägerin unzumutbar, meinen die österreichischen OGH-Richter. Weil zwischen Österreich und Thailand kein Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Pflichtteilsansprüchen bestehe. Selbst wenn ein thailändisches Gericht einer Klage stattgeben würde, könnte die Klägerin damit ihre berechtigten Forderungen nicht in Österreich eintreiben. Sie will nötigenfalls in Österreich Exekution führen und nicht in Thailand.