Er will keinen Sex vor der Ehe: Was soll ich tun?

Eine Leserin hat sich an VOL.AT gewendet und wir leiten die Frage gerne an die größte Community im Land weiter.

Hallo liebes VOL.AT-Team. Ich bin Laura*, 21 Jahre alt, und befinde mich momentan in einer ziemlich komplizierten Situation. Ich habe kürzlich einen sehr coolen Typen im "Fischbach" kennengelernt und wir haben uns gleich super verstanden und zusammen richtig Spaß gehabt.

Aber jetzt hat er mir gesagt, dass er keinen Sex vor der Ehe haben möchte und auch sonst ist er da sehr zurückhalten. Küssen und Umarmungen sind für ihn aber in Ordnung. Das hat mich ziemlich überrascht, denn ich habe eigentlich nicht vor, mich in absehbarer Zukunft zu binden oder zu heiraten. Und bisher hatte ich noch bei keinem Jungen so ein Thema, ganz im Gegenteil eigentlich. Sexuelle Nähe ist für mich ein wichtiger Bestandteil einer Beziehung, und jetzt stehe ich vor einem Dilemma. Soll ich die Beziehung weiterführen und abwarten, ob sich meine Gefühle oder seine Einstellung ändern? Oder sollte ich besser jetzt einen Schlussstrich ziehen?