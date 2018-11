Er überlebte den Besuch auf der Todesinsel

Im Falle des auf der von der Außenwelt isolierten Insel getöteten Missionars John Chau berät sich die Polizei auch mit Anthropologen, darunter Trilok Nath Pandit - der Mann, der sich wohl so gut wie sonst niemand mit den Sentinelesen auskennt.

Bereits im Jahr 1967 führte er eine Expedition zur Nord-Sentinel-Insel an. Es folgten viele weitere, bei denen er zusammen mit anderen Forschern Geschenke wie Kokosnüsse, Metallgegenstände und lebende Schweine am Strand hinterlegte und aus sicherer Entfernung im Wasser die Reaktionen der Sentinelesen beobachtete. Immer verhielten sie sich feindselig. “Wir verstehen ihre Sprache nicht, aber es war nicht schwer, zu verstehen, dass sie uns nicht auf ihrer Insel haben wollten”, erzählt Pandit.

In all den Jahren kam Pandit nur einmal, 1991, den Sentinelesen richtig nahe. Damals wateten einige von ihnen – allesamt nackt, manche mit Kopfschmuck oder gelber Farbe im Gesicht – ins flache Wasser hinaus, um die mitgebrachten Kokosnüsse persönlich entgegenzunehmen. Warum sie das auf einmal taten, weiß Pandit nicht. Ein Junge mit einem Messer habe ihm aber bedeutet, er solle sich dem Strand besser nicht weiter nähern.

Bergung der Leiche wäre höchst gefährlich

Auch deshalb fordert die Organisation Survival International, die sich für die Rechte von Indigenen einsetzt, die Behörden auf, nicht zu versuchen, Chaus Leichnam zu bergen. Dies wäre für die Sicherheitskräfte wie auch für die Sentinelesen höchst gefährlich, heißt es. Auch lokale Forscher und Journalisten warnten am Dienstag in einem Brief vor einer weiteren Eskalation.