Er porträtiert die Stars: Julian Bolter im Klubhaus

In der Vorarlberger Tonight Show gibt Julian Bolter Einblick in die Welt der Stars und was gerade er mit dem Allerwertesten von Nicki Minaj zu tun hat (Samstag, 19.30 Uhr auf VOL.AT und Ländle TV).

Der gebürtige Vorarlberger Julian Bolter lebt seit einigen Jahren in Berlin und hat es schon ziemlich weit gebracht. Er darf die ganz großen Stars porträtieren und hat unter anderem Nicki Minaj's Allerwertesten geglättet.

Julian Bolter macht Lifestyle Fotografie und Porträts, glättet die Körperstellen der Stars und hat sein eigenes Business schon sehr früh gestartet.

Was er in Berlin so treibt, warum die Stadt zu seiner Wahlheimat geworden ist und wie man sich in jungen Jahren seine eigene Firma aufbaut, erzählt der gebürtige Vorarlberger am Samstag, ab 19.30 Uhr, im Klubhaus.

Casino Glücksdusche und Fohrenburger Klubhaus Bar

Sein Geschick unter Beweis stellen darf dieses Mal wieder ein glücklicher Gewinner, wenn es zu Sara in die Casino Bregenz Glücksdusche geht. Man darf gespannt sein, was der Gewinner mit der Summe vorhat. An der Fohrenburger Klubhaus Bar stellt sich dieses Mal Klubhaus-Host Jogi den Fragen des Publikums und darf mit Lisa bei einem Bierchen plaudern.

The DeadBeatz, Visavi On The Road und Johannes von und zu Gutenberg

Was wäre das Klubhaus ohne Musik? Die DeadBeatz rocken das Klubhaus. Max und Marco von Visavi Interviews waren auch wieder "On The Road". Die besten oder wohl eher schlechtesten Foren-Kommentare gibt Johannes von und zu Gutenberg abschließend zum Besten. Ein bunter Strauß an Themen, im Klubhaus, am Samstag, um 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV.