Er ist der erste homosexuelle Mann auf dem Playboy-Cover

Das gab es noch nie: Ein 23-jähriger Beauty-Influencer ist der erste homosexuelle Mann auf der Titelseite - und schreibt damit Geschichte.

Im O´ktober ist statt einer leicht bekleideten Dame ein Mann auf dem Playboy-Cover zu sehen. Der 23-jährige Bretman Rock ist damit der erste homosexuelle Mann, der es jemals auf die Titelseite geschafft hat. "Dieses 'Playboy'-Cover ist für die LGBTQ-Community und People of Color eine riesige Sache", sagt der 23-Jährige im Playboy-Interview. "Das fühlt sich alles so surreal an!"