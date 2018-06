Entwurf für Social Media-Richtlinie im ORF liegt vor

Im ORF liegt nun ein Entwurf für Social Media-Guidelines vor: ORF-Mitarbeiter sollen künftig Äußerungen auf Twitter und Co. vermeiden, die als Zustimmung, Ablehnung oder sonstige Positionierung gegenüber politischen Akteuren oder Organisationen interpretierbar sind - auch indirekt z.B. via Likes. "Im Zweifel" lieber gar keine Meinung äußern, ersucht ORF-Chef Alexander Wrabetz die Belegschaft.

In Kraft sind die “Guidelines” noch nicht. Es handle sich um einen Entwurf, über den noch ein Gespräch mit Redakteurs- und Zentralbetriebsrat geführt werde, hieß es im ORF auf APA-Anfrage. Zuvor waren Auszüge auf Twitter erschienen und hatte der “Standard” (online) den Wortlaut abgedruckt. Die Richtlinie soll im Sommer in Kraft treten.

Orientiere sich an “internationalen Vorbildern”

Allfälliger Aufregung über die neuen Regeln setzt der ORF prophylaktisch entgegen, dass diese “sinngemäß” bereits “im Umfeld der letzten Wahlen” gegolten hätten. Man orientiere sich “an internationalen Vorbildern wie etwa jenen der ‘New York Times'”, die im Herbst des Vorjahres publiziert wurden. Darin heißt es unter anderem: Die NYT-Journalisten vertreten keine parteiischen Positionen, promoten keine politische Anschauung, unterstützen keine Kandidaten und unterlassen “beleidigende Kommentare”. Und: “jegliche Aktivität” auf sozialen Medien falle unter dieses Regelwerk. “Privat” sei kein Argument: “Alles, was wir online posten oder ‘liken’, ist in gewissem Ausmaß öffentlich. Und alles, was wir öffentlich tun, kann mit der ‘Times’ in Verbindung gebracht werden.”