Entwicklungsplan Rankweil: Vision für die nächsten Jahre

Der Klimawandel steht beim räumlichen Konzept in der Marktgemeinde Rankweil hoch im Kurs.

RANKWEIL. „Neue Wege entstehen, indem wir sie gehen mit dem Fokus Klimawandel“, unter diesem Motto stand das Ge(h)spräch im Rahmen des Räumlichen Entwicklungskonzept für die mehr als 12000 Einwohner Marktgemeinde Rankweil. Bis zum Jahr 2030 soll der Lebensraum Rankweil ein völlig neues Gesicht bekommen. Im Frühjahr dieses Jahr startete das Projekt (REP) Räumlicher Entwicklungsplan in Rankweil. Unter dem Vorsitz von Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöss-Krall, einer Arbeitsgruppe der Marktgemeinde Rankweil, Büro Frau Sturn, Rosinak&Partner, Büro Stadtland und der Einbeziehung der Bürger werden diverse Projekte festgelegt und in weiterer Folge auch umgesetzt. „Es gibt keine Maßnahmen. Der REP ist ein Zielbild und eine Zukunftsvision für Rankweil. Die Bausteine sollen höchstprofessionell erstellt und in den nächsten Jahren fertiggestellt werden“, sagt die Röthnerin Gudrun Sturn. Bei der Begehung im Rankweiler Unterdorf waren neben Gudrun Sturn, Architekt Wolfgang Ritsch, Erlebnis Rankweil Geschäftsführerin Carolin Frei, Gemeindevertreter Johannes Herburger, Gemeinde Rankweil Mitarbeiter Markus Lorenzi, Josef Berchtold, Christoph Abbrederis und weitere Bürger von Rankweil mit an Bord um zeigten Interesse an der Mitarbeit des Entwicklungsplan. Es sind viele Projekte in Rankweil schon im Gang. Das Straßen- und Wegekonzept wurde vor einigen Monaten schon beschlossen. Noch in diesem Jahr soll im Ortsteil Brederis Tempo 30 vollzogen werden. Die Schweizerstraße in Brederis bleibt bei einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Von der Kirche Brederis bis zur Bundesstraße, also der Eusebiusweg wird neu zu einer Fahrradstraße. Die Zufahrt bis zur Volksschule Brederis wird zur Begegnungszone und nur bis zu 20 km/h dürfen Fahrzeuge fahren. In Rankweil soll im kommenden Jahr in zwei Abschnitten im Bereich Unterdorf und oberhalb der Bahnunterführung Tempo 30 installiert werden. Das Ortszentrum Rankweil ist davon aber noch nicht betroffen. Es tut sich bautechnisch in Rankweil und Brederis also noch sehr viel in den nächsten Monaten.VN-TK