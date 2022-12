Entspannung an der Zapfsäule: Spritpreise sinken

Die Spritpreise in Vorarlberg sinken langsam wieder.

Der Ukraine-Krieg und die im Oktober eingeführte CO2-Steuer sorgten vor wenigen Wochen noch für eine Preisexplosion an der Tankstelle. Am 21. Oktober 2022 kostete der Diesel in Vorarlberg teilweise schon fast 2,20 Euro pro Liter. Wenige Tage vor Beginn der Weihnachtsferien hat sich das Preisniveau an der Zapfsäule stark gesenkt.