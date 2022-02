Entscheidungen in Sachen Lizenz und Neubau steht an

Abseits des sportlichen Erfolg rückt für die Lustenauer Austria die Zukunft in den Vordergrund.

Während die Spieler des SC Austria Lustenau auf dem Rasen hart für den Frühjahrsauftakt und die kommenden Aufgaben arbeiten, werden im Büro eifrig die Lizenzunterlagen aufbereitet und zusammengestellt. Am meisten Aufmerksamkeit erhält natürlich das Reichshofstadion, da für die Lizenz neben den Hausaufgaben für den Neubau auch bauliche Anpassungen an der bestehenden Infrastruktur notwendig sind.

Vor wenigen Tagen fand die Bauverhandlung für den Stadionneubau direkt im Reichshofstadion statt. Neben Gemeinde und Vereinsverantwortlichen waren natürlich die Anrainer vor Ort und wurden im Detail über das Bauvorhaben informiert. In den nächsten Wochen und Monaten geht es nun darum, letzte Bedenken und Einwände der Anrainer zu lösen. Vorstandssprecher Bernd Bösch zeigt sich aber zuversichtlich, dass es am Ende eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten geben wird. Der Baubescheid in erster Instanz, der für die Lizenz benötigt wird, soll noch im Februar vorliegen.