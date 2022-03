Entscheidung um Einzug ins Viertelfinale fällt in Asiago

Im letzten Spiel der Zwischenrunde gastiert der EHC Lustenau beim bereits qualifizierten Team von Asiago Hockey.

Im letzten Spiel der Zwischenrunde gastiert der EHC Lustenau am Samstag Abend beim bereits qualifizierten Team von Asiago Hockey. Zu diesem Termin fällt auch die Entscheidung über die fixen Play-Off Plätze in der Alps Hockey League. Die Entscheidung dabei fällt im Fernduell zwischen Lustenau und Cortina.

Doch auf diese Spielchen möchten sich die Cracks rund um Kapitän Max Wilfan schon im Vorhinein nicht einlassen: „Wir fahren nach Asiago um Punkte mit ins Ländle zu nehmen. Innerhalb der Mannschaft haben wir die Qualität, um die Italiener - wie in dieser Saison schon gezeigt – zu schlagen. Wir haben es nun selbst in der Hand, um uns zu qualifizieren und möchten uns nicht auf die Spiele der anderen Teams verlassen. In dieser Hinsicht haben wir schon verschiedenste Szenarien in der laufenden Saison erlebt. Wir erwarten ein starkes Asiago-Team, welches uns wohl nichts schenken wird,“ so EHC Leitwolf Max Wilfan.