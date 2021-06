Entscheidung um Aufstieg in fünf Spielklassen des Landes

Spannung um neun offene Tickets für eine Spielgenehmigung in einer höheren Liga.

Der Liveticker mit Daten von der Landesliga bis zur 4. Landesklasse

Fast acht Monate stand der Vorarlberger Amateurfußball komplett still. Jetzt feiert das Unterhaus ein Revival mit neunzehn Meisterschaftsspielen in fünf verschiedenen Spielklassen des Landes. Neun Aufsteiger werden noch ermittelt. Große Spannung verspricht der Aufstiegskampf in der Landesliga.

Das Quartett Meiningen (24), Hörbranz (23), Frastanz (22) und Sulz (21) trennen nur drei Zähler, zwei Tickets für die Vorarlbergliga werden aber nur vergeben. Meiningen gastiert in Hatlerdorf, Hörbranz hat gegen Schlins Heimrecht. Frastanz (Altenstadt) und Sulz (Koblach) können mit Heimsiegen nur auf Umfaller der Erstplatzierten hoffen. Meiningen und Hörbranz sind im Herbstdurchgang schon sechs bzw. fünfmal auf dem ersten Tabellenplatz gestanden und haben daher auch die besten Karten. Meiningen würde zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte schon in die VL zurückkehren. Hörbranz spielt nun drei Saisonen in der Landesliga und hofft auf einen sportlichen Höhepunkt. Hörbranz Neocoach Thomas Kirchmann könnte zu seinem Trainerdebüt mit einem Heimsieg schon einen großen Triumph einfahren. Sowohl die Oberländer als auch die Leiblachtaler wären eigentlich schon in der Vorarlbergliga vertreten, aber der Abbruch der letzten Saison hat dies nicht ermöglicht.

In der 1. Landesklasse dürfen sich noch Gaißau, Nüziders und Doren Hoffnungen auf den Aufstieg in die Landesliga machen. Das wohl entscheidende Spiel wird erst am Mittwoch (18.30 Uhr) über die Bühne gehen. Im direkten Duell stehen sich Doren und Gaißau gegenüber.

Vandans (3. LK) braucht im Heimspiel gegen Mellau 1b einen vollen Erfolg mit mindestens vier Toren Unterschied. Frastanz 1b muss das Heimspiel gegen Hard 1b gewinnen um in einer höheren Spielklasse ab dem Sommer spielen zu dürfen. In der 5. Landesklasse liebäugeln noch viele Klubs auf einen Aufstieg, vier Tickets werden noch vergeben.

FUSSBALL IN VORARLBERG

Landesliga 2020/2021, Nachtragsspiele

Eco Park FC Hörbranz – Erne FC Schlins Samstag

Sportplatz Sandriesel, 17 Uhr, SR Jakob Rigger

Elektro Graf SC Hatlerdorf – SK CHT Austria Meiningen Samstag

Sportanlage im Steinen, 17 Uhr, SR Biljana Iskin

FC Renault Malin Sulz – Peter Dach FC Koblach Samstag

Sportplatz Sulz, 17 Uhr, SR Music

SV Brauerei Frastanz – Ender Klimatechnik TSV Altenstadt Samstag

Sportplatz Untere Au, 17 Uhr, SR Michael Baumann

Tabelle: 1. Meiningen 24/11; 2. Hörbranz 23/11; 3. Frastanz 22/11; 4. Sulzberg 22/12; 5. Sulz 21/5; 6. Altenstadt 18/11; 7. FC Dornbirn Juniors 14/12; 8. Koblach 13/11; 9. Hittisau 12/10; 10. Schlins 10/11; 11. Kennelbach 10/10; 12. Hatlerdorf 10/10; 13. Brederis 3/11;

1.Landesklasse, Nachtrag

Samstag: World-of-Jobs VfB Hohenems 1b – Vollbad FC Götzis, 15, Kaya; BayWaLamag FC Thüringen – Unterberger Automation FC Nüziders, 17, Kojadinovic; FC Baldauf Doren – Ruech Recycling RW Langen, 17, Felix Ouschan;

Tabelle: 1. Großwalsertal 36/12; 2. Riefensberg 27/12; 3. Gaissau 21/12; 4. Nüziders 21/12; 5. Langen 18/12; 6. Hohenems 1b 18/12; 7. Doren 15/11; 8. Götzis 13/11; 9. Rotenberg 1b 13/10; 10. Bürs 13/12; 11. Hohenweiler 12/11; 12. Klostertal 8/13; 13. Viktoria Bregenz 7/12; 14. Thüringen 6/10;

3. Landesklasse, Nachtrag

Samstag: SC Vandans/Montafon – SPG FC Mellau 1b, 17, Mutlu;

Tabelle: 1. Fußach 1b 31/12; 2. DSV Juniors 29/12; 3. Krumbach 25/12; 4. Vandans 22/11; 5. Altenstadt Juniors 22/12; 6. Rankweil/Brederis 15/12; 7. Feldkirch Juniors 14/7; 8. Mellau 1b 13/10; 9. Sulz 1b 11/11; 10. Höchst 1b 10/12; 11. Lochau 1b 9/12; 12. Mäder 7/11; 13. Götzis 1b 6/10;

4. Landesklasse, Nachtrag

Samstag: SV Brauerei Frastanz 1b – Maldoner Elektrotechnik FC Hard 1b, 15, Holzknecht;

Tabelle: 1. SW Bregenz 1b 29/12; 2. Lauterach 1c 28/12; 3. Schlins 1b 21/12; 4. Nenzing 1b 19/12; 5. Frastanz 1b 18/11; 6. Großwalsertal 1b 17/12; 7. Sulzberg 1b 17/12; 8. Hard 1b 16/11; 9. Schruns 1b 15/12; 10. Hatlerdorf 1b 13/12; 11. Bremenmahd 10/12; 12. SPG Göfis/Satteins 1b 9/12; 13. Viktoria Bregenz 1b 9/12;

5. Landesklasse Oberland, Nachtrag

Samstag: FC Lustenau 1907 1c – SK CHT Austria Meiningen 1b, 15, Gangl; SV frigo Ludesch 1b – SPG Rankweil/Brederis Juniors, 15, Tezcan; BayWaLamag FC Thüringen 1b – Unterberger Automation FC Nüziders 1b, 15, Streibert; SK Bürs 1b – Fohrenburger FC Rätia Bludenz 1b, 15, Schneider; World-of-Jobs VfB Hohenems Juniors – Schnitzelhaus SC Tisis 1b, 17, Stefania;

Tabelle: 1. Meiningen 1b 27/11; 2. Thüringen 1b 25/10; 3. Ludesch 1b 24/11; 4. Rankweil/Brederis 17/11; 5. Beschling 16/11; 6. Tisis 1b 15/9; 7. Bludenz 1b 15/10; 8. Koblach 1b 14/12; 9. FC Lustenau 1c 13/10; 10. Hohenems Juniors 13/11; 11. Hochmontafon 1b 12/11; 12. Nüziders 1b 12/11; 13. Vandans 1b 9/10; 14. Bürs 1b 6/12;

5. Landesklasse Unterland, Nachtrag

Samstag: SC Austria Lustenau Juniors – SPG Kennelbach/Wolfurt 1c, 15, Tschann; Dietrich Luft&Klima SC Hohenweiler 1b – SPG Egg/Andelsbuch 1c, 17 Akbulut; FC Schwarzach – Eco Park FC Hörbranz 1b, 17 Macanovic; SC Mühlebach – SPG Riefensberg/Krumbach 1b, 17, Stuckenberg; SPG SV Buch 1c – Ruech Recycling RW Langen 1b, 17, Zubcic;