Entscheidung in Play-off-Platz und in Abstiegsfrage

Am vorletzten Spieltag in der Ö-Fußball Bundesliga kommt es zu spannenden Duellen.

LASK Linz – FC Salzburg Sonntag, 12.03.2023, 17:00 Uhr, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Alan Kijas

Der LASK punktete in der Bundesliga zuletzt in zwei Duellen gegen den FC Salzburg in Folge - zuvor gab es noch sieben Niederlagen in Serie. Die Linzer Athletiker sind damit allerdings seit neun BL-Spielen gegen Salzburg sieglos und gewannen zuletzt am 14. Februar 2020 (3:2 auswärts).

Der LASK holte in der Rückrunde 18 Punkte – nur der FC Salzburg mehr (25). Die Linzer Athletiker gewannen drei der ersten vier Frühjahrsspiele (1U) in dieser Saison der Bundesliga – wie zuletzt 2020 (4S).

Der FC Salzburg gewann in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga 16 der ersten 20 Spiele. In diesem Jahrtausend holte nur Salzburg selbst so viele Siege zum Vergleichszeitpunkt – 2018/19 und 2021/22 (auch je 16).

Der LASK gewann das erste Heimspiel des Kalenderjahres gegen den SC Austria Lustenau mit 1:0 – wie zuletzt 2020. Die Linzer Athletiker sind seit vier Heimspielen in der Bundesliga ungeschlagen (2S 2U), spielten aber beim 1:0 gegen den SC Austria Lustenau erstmals in dieser BL-Saison daheim zu null.

Der FC Salzburg gewann neun BL-Auswärtsspiele in Folge – erstmals in der Klubhistorie. Der Rekord in der Bundesliga an Auswärtssiegen in Folge liegt bei 12 und wurde vom LASK (Mai 2019 bis März 2020) sowie FK Austria Wien (Mai bis November 1985) aufgestellt.

SK Austria Klagenfurt – TSV Hartberg Sonntag, 12.03.2023, 17:00 Uhr, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga alle drei Duelle gegen den TSV Hartberg – nur gegen den SCR Altach (4S) und SC Austria Lustenau (1S) sind die Kärntner in der Bundesliga auch ohne Punkteverlust.

Der SK Austria Klagenfurt gewann in dieser Saison der Bundesliga acht der ersten 20 Spiele – mehr als im Grunddurchgang der Vorsaison (7 Siege in 22 Spielen). Der TSV Hartberg gewann zwei der vier BL-Spiele seit der Rückkehr von Markus Schopp (2N), das sind genauso viele Siege wie in den letzten 15 BL-Spielen unter Klaus Schmidt zusammen.

Der TSV Hartberg hatte 34 Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starteten und bei der mindestens 50% in Richtung gegnerisches Tor gespielt wurden – nur der FC Salzburg und SK Puntigamer Sturm Graz (je 38) in dieser Saison der Bundesliga mehr.

Der SK Austria Klagenfurt erzielte in dieser Saison der Bundesliga 11 Kopfballtore – mit Abstand die meisten (der SCR Altach folgt mit 7 auf Platz 2) und um mehr als doppelt so viele wie in der gesamten Vorsaison, als die Klagenfurter fünfmal per Kopf trafen.

Hartbergs Patrick Farkas absolvierte 249 Spiele in der Bundesliga, davon 27 für den TSV Hartberg, 48 für den FC Salzburg und 174 für den SV Mattersburg.

SK Sturm Graz – FK Austria Wien Sonntag, 12.03.2023, 17:00 Uhr, Merkur Arena, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Der SK Sturm Graz ist der Bundesliga seit vier Heimspielen gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (2S 2U) – wie zuletzt von 2014 bis 2016 (damals sogar 6 Heimspiele).

Der SK Sturm Graz holte in dieser Saison der Bundesliga 42 Punkte aus den ersten 20 -Spielen, so viele waren es zum Vergleichszeitpunkt zuletzt 2017/18 (damals sogar 44). Sturm kassierte erst zwei Niederlagen – so wenige waren es nach 20 BL-Spielen nur 1997/98 (1).

Der FK Austria Wien gewann in dieser Saison der Bundesliga neun der ersten 20 Spiele – so viele wie zuletzt 2018/19 (damals auch 9). Der FK Austria Wien steht in dieser BL-Saison trotz des Punkteabzugs (-3) mit 29 Punkten besser da als in der Vorsaison (27) zum Vergleichszeitpunkt.

Sturms Manprit Sarkaria lieferte beim 2:0-Sieg gegen den SC Austria Lustenau seinen fünften Assist in dieser Saison Bundesliga ab – so viele Assists waren es zuvor in einer BL-Saison für ihn nur 2020/21 bei der Wiener Austria (7). Er war im vierten BL-Spiel in Folge an einem Tor direkt beteiligt – das gelang ihm zuvor nur im Sommer 2021 und für den FK Austria Wien nie.

FK-Austria-Wien-Trainer Michael Wimmer gewann in der Bundesliga drei seiner vier Spiele (1N) und feierte dabei so viele Siege wie sein Vorgänger Manfred Schmid in seinen letzten acht Spielen. Der letzte Austria-Wien-Trainer, der mit drei Siegen aus vier Spielen startete, war Thomas Letsch 2018. Drei Gegentore nach vier BL-Spielen unterbot beim FAK zuletzt Herbert Gager 2014 (2).

SK Rapid Wien – WSG Tirol Sonntag, 12.03.2023, 17:00 Uhr, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Markus Hameter

Der SK Rapid Wien gewann in der Bundesliga die vergangenen sieben Spiele gegen die WSG Tirol – momentan Rapids längste Siegesserie. Gegen kein anderes Team kassierte die WSG Tirol sieben BL-Niederlagen in Folge.

Der SK Rapid Wien erzielte in der Bundesliga in jedem der letzten sieben Duelle gegen die WSG Tirol immer mindestens zwei Tore (insgesamt 23 Tore). Insgesamt erzielte Rapid in der Bundesliga 28 Tore gegen die WSG und blieb nur einmal torlos (13.12.2020, 0:3).

Die WSG Tirol blieb in der Bundesliga die letzten vier Auswärtsspiele ungeschlagen (3S 1U) – erstmals in der BL. Die WSG gewann fünf der ersten 10 BL-Auswärtsspiele – nie mehr in einer gesamten Saison. Mit 19 Auswärtstoren erzielten die Tiroler so viele wie in der gesamten Vorsaison inkl. Playoffs.

Der SK Rapid Wien erzielte in dieser Saison der Bundesliga 13 Tore in der Schlussviertelstunde – geteilter Bestwert mit dem FC Salzburg. Im Hinspiel traf Rapid durch Ferdy Druijf und Bernhard Zimmermann zweimal nach der 75. Minute.

Rapids Guido Burgstaller erzielte beim 2:4 gegen den FC Salzburg sein 12. Saisontor und übertraf damit seinen BL-Bestwert aus der Saison 2013/14 (11). Zwei seiner 12 Tore erzielte er im Hinspiel beim 5:0-Sieg gegen die WSG Tirol. Er traf in seinen letzten vier BL-Heimspielen – das gelang ihm in der Bundesliga nie zuvor. Eine längere Heimtorserie hatte bei Rapid zuletzt Philipp Schobesberger 2015 (5).

Bundesliga 2022/2023

Tabelle:

1.FC RB Salzburg 20 16 3 1 46:12 51

2. SK Sturm Graz 20 12 6 2 32:14 42

3. LASK Linz 20 10 7 3 36:24 37

4. SK Rapid Wien 20 9 3 8 32:24 30

5. FK Austria Wien 20 9 5 6 34:28 29

6. WSG Tirol 20 8 4 8 32:33 28

7. SK Austria Klagenfurt 20 8 3 9 32:36 27

8. SC Austria Lustenau 20 5 6 9 24:35 21

9. Wolfsberger AC 20 6 2 12 35:40 20

10. TSV Hartberg 20 5 2 13 20:39 17

11. SCR Altach 20 4 4 12 20:41 16