Entscheidung gefallen: Gerd Wegeler neuer vkw-Vorstand

Gerd Wegeler wurde am Freitag in der Sitzung des Aufsichtsrates der illwerke vkw zum Mitglied des Vorstandes bestellt.

Auf die Ausschreibung für die Funktion hatten sich zwölf Bewerber gemeldet. Vier Bewerber wurden am Freitag zu einem Hearing eingeladen.

„Der Aufsichtsrat der illwerke vkw hat sich nach intensiver Diskussion einhellig für Dipl.-Ing. Wegeler entschieden“, so Aufsichtsratsvorsitzender Ludwig Summer nach den Hearings.

Seit 2004 im Unternehmen

Gerd Wegeler (45) besuchte den Fachbereich Tiefbautechnik an der Höheren Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt in Rankweil. Nach seiner Matura absolvierte er das Diplomstudium Bauingenieurwesen, Geotechnik/Wasserbau an der Technischen Universität Graz.