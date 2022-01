Entlastung für 1450 gefordert

Corona-Infizierte werden gebeten, die Möglichkeiten der digitalen Meldungen bei der Gesundheitsbehörde zu beachten.

Das Team der medizinischen Gesundheitsberatung 1450 nimmt aktuell mehr als 360 Anrufe in der Stunde (das sind sechs Anrufe in der Minute!) entgegen. Bedauerlicherweise wählen aber immer mehr Menschen diese Nummer, um auf telefonischem Wege positive Selbsttest zu melden. Die eigentliche Aufgabe des Teams der medizinischen Gesundheitsberatung des Roten Kreuzes Vorarlberg, kranken Menschen medizinische Hilfestellung zu bieten, droht in der Flut dieser Meldungen unterzugehen. Bitte melden Sie ihren positiven Selbsttest über das Web-Formular! Die Homepage des Landes Vorarlberg bietet unter www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet die Möglichkeit, Meldungen von positiven Selbsttests auf digitalem Weg zu erledigen. Dies funktioniert sehr einfach und ist in wenigen Minuten erledigt.